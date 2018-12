Cum iubesc românii. De la iubirea prin „telegraful vorbitor”, la „fericirea experimentală” din mediul online

Telefonia a schimbat radical regulile jocului romantic, este de părere Răzvan Rughiniș, cofondator al Innovation Labs și profesor la Universitatea Politehnică din București.

Răzvan Rughiniș este unul dintre autorii studiului sociologic „România peste 100 de ani”, realizat de BRD – Groupe Société Générale și D&D Research.

Un capitol din studiu este dedicat impactului tehnologiei informației asupra relațiilor de cuplu, felului în care gadget-urile pe care le folosim în viața de zi cu zi ne modelează educația sentimentală.

Principala tendință depistată în rândul respondenților vizează gamificarea relațiilor în viitor: 65% consideră că potrivirea dintre parteneri și șansele de longevitate ale cuplului vor fi calculate prin algoritmi și scoruri sociale.

În 1909, un tânăr inteligent căuta prin matrimoniale o „Româncă frumoasă, cultă, veiață nepătată, gospodară, fără caprițuri și pretensiuni”, care „câte de puțin să știe căsni pianul, dar’ cu atât mai bine înverti lingura la foc”.

„La peste 100 de ani distanță, multe lucruri s-au schimbat în căutarea partenerilor, dar câteva au rămas la fel. Totuși, «cel mai profund secret» nu mai este necesar. Suntem oare mai fericiți sau măcar mai înțelepți, ca urmare a digitalizării romantismului?”, se întreabă Răzvan Rughiniș.

Anunțul de la începutul secolului XX fusese publicat la două decenii după apariția telefonului în București - primul „telegraf vorbitor”, cum era „stocat” lingvistic dispozitivul în imaginarul social al epocii.

Telefonia și amorul

„Telefonia a schimbat radical regulile jocului romantic. Alături de bicicletă, telefonul a lărgit orizonturile căutării iubirii, dincolo de geografia și compania locală. Mai mult, intimitatea conversației a început să traverseze granițele spațiului, timpului și conveniențelor sociale. Mamele erau scandalizate că fiicele vorbeau la telefon cu logodnicii, fiind chiar dezbrăcate! Telefonul a permis noi combinații de secret și intim, de apropiere și distanță. «A da numărul de telefon» a devenit sinonim cu prima atingere, o promisiune sau un efect al primului sărut. Astăzi, intimitatea începe cu swipe la dreapta”, a declarat Rughiniș pentru Digi24.ro.

La circa un secol distanță de la apariția telefonului, „căutarea iubirii sau a relațiilor sexuale se realizează tot mai mult digital și mobil”. Trăim în plin apus al telefoanelor fixe, care sunt acum un soi de artefacte uitate în apartamentele noastre. „Cum se vor căuta și cum se vor găsi oare partenerii, peste o sută de ani? Cum se va schimba iubirea și căsătoria prin experimentarea cu noile tehnologii?”.

Online dating

Unul dintre elementele de cultură digitală care modelează chiar sub ochii noștri sensul interacțiunii dintre bărbați și femei este aplicația de online dating.

„Prin aplicațiile de online dating, primim dintr-o dată foarte multe informații despre potențialele partenere sau parteneri. Sunt arse etapele cunoașterii intime a celuilalt. În același timp, căutăm să scăpăm de incertitudinea alegerii cât mai rapid, de unde și succesul enorm al mecanicii simpliste de swipe introdusă de Tinder. De altfel, materialul informațional oferit de profiluri este adesea irelevant în predicția gradului de satisfacție al unei relații de succes[i]. Poate că digitalizarea romantismului a contat mai puțin în privința informării inițiale, și mai mult prin spiritul său experimental”, spune Răzvan Rughiniș.

„Ideea de a experimenta noi relații, noi parteneri, devine tot mai atractivă și accesibilă pentru femei și bărbați asemenea. Aventura unei relații romantice sau sexuale se transformă vrând nevrând într-o aventură a cunoașterii naturii umane. Prin interacțiuni intime repetate, unele reușite, unele eșuate, tinerii acumulează idei noi privind ceea ce le place și le displace lor și altora, ceea ce îi face să «ticăie» sau nu într-o apropiere umană. Aplicațiile de online dating schimbă cunoașterea pe care o avem, cotidian, despre tipurile umane, ce este normal și ce este bizar”, subliniază profesorul.

Beneficiile dragostei digitalizate

Care este unul dintre principalele beneficii oferite de aceste platforme online? Cunoașterea de sine, accesul la „un orizont larg de potențiali parteneri”, învățarea unor „strategii de dating” și sporirea „auto-cunoașterii și a gestiunii relațiilor umane”.

„De exemplu, utilizatorii studiază explicit sau implicit timpul propice de reacție la un mesaj, replicile eficiente de deschidere a conversației, subiecte de abordat sau de evitat, etc. Utilizatorii devin totodată mai obișnuiți cu respingerile inevitabile în aplicațiile de dating, vorbesc mai ușor cu străinii, învață despre tipologii de oameni și despre viață în general[ii]. Efectele satisfăcătoare ale aplicațiilor de dating se reflectă și într-o relație romantică mai trainică în medie, studiile demonstrând faptul că partenerii ce s-au cunoscut online au o probabilitate mai mică de a se despărți după un an de căsătorie față de cei care s-au cunoscut prin metode tradiționale[iii]”, argumentează Răzvan Rughiniș.

Acesta fiind contextul, unde ne vom regăsi peste încă o sută de ani?

„Cel mai probabil”- susține profesorul Rughiniș - „formele esențiale ale iubirii și intimității vor fi încă ușor de recunoscut, așa cum au rămas de milenii. Tehnologiile vor contracta și mai mult timpul, transformând viteza cu care trecem prin primele relații dar lăsându-ne în continuare să ne găsim partenerii de viață. Vom avea de ales granițele propriilor experimente. Cât de mult dorim să ieșim din zona de comfort? Ce feluri de oameni știm că există, și ce feluri de oameni putem accepta în spațiul intim, măcar temporar? Convorbirile animate de inteligențe artificiale și deciziile optimizate prin machine learning vor juca un rol tot mai mare în căutarea, potrivirea și separarea cuplurilor. Dar, cel mai probabil, și în 2118, «numai ofertele la care sunt alăturate și poza vor fi luate în considerare»”.

Demersul sociologic a fost validat și interpretat de un think tank format din Dan Petre – Conf. Univ. Dr. FCRP/SNSPA, comunicare publicitară și partener D&D Research, Răzvan Rughiniş – Cofondator Innovation Labs și profesor la Universitatea Politehnică din București, Constantin Vică – Lector universitar Facultatea de Filosofie în cadrul Universității din București și Cercetător la Centrul de Cercetare în Etică aplicată în cadrul Universității din București, Georgiana Ilie – senior editor la Decât o Revistă și redactor-șef la Școala9 și Matei Psatta – cofondator TPS Engage.

Rezultatele studiului de percepție „România peste 100 de ani” vor fi publicate în serial pe Digi24.ro și vor putea fi consultate, de asemenea, și într-un infografic pe pagina campaniei BRD: www.creatoriidemaine.ro.

Articol susținut de BRD.

