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Accidentările la genunchi cu impact asupra activității sportive

Data publicării:
Dr. Angel Rașcu
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O răsucire bruscă, o schimbare de direcție sau o aterizare incorectă pot afecta structurile care stabilizează genunchiul. Unele leziuni permit continuarea mersului după accident, dar pot provoca ulterior durere, blocaj sau instabilitate. Aflați mai mult despre ce se poate întâmpla cu articulația genunchiului în cazul unui accident sportiv de la Dr. Angel Rașcu, medic specialist ortopedie și traumatologie.

Ruptura de menisc apare frecvent printr-o mișcare de rotație a genunchiului aflat sub presiune și este întâlnită mai ales în sporturile cu pivotări și schimbări rapide de direcție. Durerea, umflarea și senzația de blocare sau agățare a articulației pot orienta diagnosticul, care este confirmat prin examen clinic și, când este necesar, prin RMN. În ruptura de menisc, tratamentul depinde de tipul și localizarea leziunii, vârsta pacientului și simptomele produse. Atunci când este posibil, păstrarea și repararea meniscului sunt preferate îndepărtării unei porțiuni mai mari din acesta.

O accidentare mai severă poate produce ruptură de ligament încrucișat anterior, cu pierderea stabilității genunchiului mai ales la mișcările de pivotare. Leziunea se poate asocia cu rupturi de menisc sau afectarea cartilajului, motiv pentru care evaluarea întregii articulații este importantă. În cazul unei rupturi de ligament încrucișat anterior, tratamentul este adaptat nivelului de activitate, instabilității și obiectivului de revenire la sport și poate include recuperare sau reconstrucție chirurgicală. Reluarea activității sportive se face după refacerea forței și a controlului genunchiului, nu doar după dispariția durerii.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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