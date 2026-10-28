Acumularea grăsimii în ficat și noile opțiuni terapeutice

Acumularea excesivă de grăsime la nivelul ficatului este frecvent asociată cu obezitatea, diabetul zaharat și alte tulburări metabolice. Deși poate evolua mult timp fără simptome, afecțiunea necesită evaluare, deoarece unele forme pot progresa către inflamație hepatică și fibroză. Aflăm mai mult despre steatoza hepatică de la Dr. Gabriela Șmira, medic primar gastroenterologie.

Steatoza hepatică reprezintă acumularea de grăsime în celulele ficatului și este descoperită adesea întâmplător, la ecografie sau în urma unor analize modificate. În formele asociate disfuncției metabolice, evaluarea urmărește și identificarea pacienților care au dezvoltat fibroză hepatică, prin metode precum elastografia și analize specifice. În steatoza hepatică, reducerea greutății corporale, activitatea fizică și controlul diabetului sau al dislipidemiei au un rol esențial. Aceste măsuri pot reduce acumularea de grăsime și pot încetini progresia bolii.

Tratamentul cu GLP-1 a devenit o opțiune importantă pentru anumite categorii de pacienți cu obezitate sau diabet zaharat de tip 2, prin efectele asupra greutății și metabolismului. Scăderea ponderală obținută cu aceste medicamente poate reduce și acumularea de grăsime în ficat, iar semaglutida are recomandări specifice pentru unele forme de steatohepatită metabolică asociată cu fibroză semnificativă. Tratamentul cu GLP-1 nu este însă indicat automat pentru orice formă de steatoză, ci este stabilit de medic în funcție de afectarea hepatică și bolile metabolice asociate. Evaluarea completă permite identificarea pacienților pentru care terapia medicamentoasă poate aduce beneficii suplimentare.

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Editor : A.D.V.