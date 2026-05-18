Afecțiunea aortei în care intervenția chirurgicală nu poate fi amânată prea mult

Unele modificări ale aortei evoluează lent și pot fi descoperite întâmplător, la investigații făcute pentru alte probleme. Monitorizarea corectă este importantă pentru că momentul intervenției trebuie ales înainte de apariția complicațiilor grave. Despre anevrismul de aortă ascendentă, când trebuie operat și cum se realizează intervenția chirurgicală aflăm mai mult de la Dr. Aida Badea, medic specialist chirurgie cardiovasculară.

În evaluarea pacientului, anevrismul de aortă ascendentă este analizat în funcție de dimensiune, ritmul de creștere, cauză și riscul individual. De multe ori, pacientul nu are simptome, iar diagnosticul se stabilește prin ecocardiografie, CT sau RMN. La pacienții cu anevrism de aortă ascendentă, controalele periodice arată dacă dilatarea rămâne stabilă sau se apropie de un prag la care intervenția devine necesară. Controlul tensiunii arteriale și evaluarea bolilor asociate fac parte din îngrijirea pe termen lung.

Când riscul de ruptură sau disecție devine prea mare, soluția este tratamentul chirurgical, planificat într-un centru cu experiență. Prin chirurgie cardiovasculară, medicii pot înlocui segmentul afectat al aortei și, dacă este necesar, pot realiza și repararea sau înlocuirea valvei aortice. În chirurgia cardiovasculară, decizia se ia pe baza măsurătorilor imagistice, a simptomelor și a riscurilor pacientului. Obiectivul este prevenirea unei urgențe majore, cu o intervenție făcută la momentul potrivit.

