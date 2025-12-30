Afecțiunea mai puțin cunoscută a coloanei, ce are un impact funcțional major

Patologia degenerativă a coloanei vertebrale poate avea consecințe semnificative asupra mobilității și calității vieții. Diagnosticul corect și stabilirea momentului optim al intervenției sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor neurologice. Despre una dintre afecțiunile mai puțin cunoscute ale coloanei vertebrale, cu impact funcțional major, aflăm mai mult de la Dr. Ionuț Luca-Husti, medic primar neurochirurgie.

Spondilolistezisul reprezintă alunecarea unui corp vertebral față de cel subiacent, cu grade variabile de severitate. Această afecțiune poate fi asimptomatică sau se poate manifesta prin dureri lombare, iradiere sau deficit neurologic. Evoluția în spondilolistezis depinde de cauza subiacentă, de vârstă și de nivelul afectat. Evaluarea imagistică este indispensabilă pentru stabilirea conduitei terapeutice.

Chirurgia spinală devine o opțiune atunci când tratamentul conservator nu mai este eficient sau apar semne neurologice. Intervenția are ca obiectiv stabilizarea coloanei și decompresia structurilor nervoase. În chirurgia spinală modernă, tehnicile sunt adaptate fiecărui caz, cu accent pe reducerea riscurilor și recuperarea funcțională. Decizia operatorie este luată în urma unei evaluări multidisciplinare.

Editor : A.D.V.