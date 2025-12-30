Live TV

Afecțiunea mai puțin cunoscută a coloanei, ce are un impact funcțional major

Data publicării:
Ionut Luca-Husti

Patologia degenerativă a coloanei vertebrale poate avea consecințe semnificative asupra mobilității și calității vieții. Diagnosticul corect și stabilirea momentului optim al intervenției sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor neurologice. Despre una dintre afecțiunile mai puțin cunoscute ale coloanei vertebrale, cu impact funcțional major, aflăm mai mult de la Dr. Ionuț Luca-Husti, medic primar neurochirurgie.

Spondilolistezisul reprezintă alunecarea unui corp vertebral față de cel subiacent, cu grade variabile de severitate. Această afecțiune poate fi asimptomatică sau se poate manifesta prin dureri lombare, iradiere sau deficit neurologic. Evoluția în spondilolistezis depinde de cauza subiacentă, de vârstă și de nivelul afectat. Evaluarea imagistică este indispensabilă pentru stabilirea conduitei terapeutice.

Chirurgia spinală devine o opțiune atunci când tratamentul conservator nu mai este eficient sau apar semne neurologice. Intervenția are ca obiectiv stabilizarea coloanei și decompresia structurilor nervoase. În chirurgia spinală modernă, tehnicile sunt adaptate fiecărui caz, cu accent pe reducerea riscurilor și recuperarea funcțională. Decizia operatorie este luată în urma unei evaluări multidisciplinare.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
3
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
zelenski
4
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Digi Sport
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu aurel nica
Cum avem grijă de coloana vertebrală
gramescu
Operația prin care sunt unite permanent două sau mai multe vertebre
spondilolistezis_sanador
Cum se tratează afecțiunea care dă instabilitate coloanei vertebrale
tiberiu maior
A DOUA VIAȚĂ. Tiberiu Maior, neurochirurgul care le mai dă o șansă pacienților cu afecţiuni ale coloanei
Recomandările redacţiei
oameni merg prin viscol
Noi avertizări de la meteorologi: Cod galben de vânt și ninsoare...
Dick Schoof premierul olandei
Premierul Olandei și Ilie Bolojan vizitează Baza Aeriană de la Câmpia...
Vladimir Putin
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin...
iarna partie ski schi tun de zapada
Cum va fi vremea în ianuarie. Meteorologii anunță o schimbare...
Ultimele știri
Jaf ca în filme la un cazinou din Slatina. O angajată a fost amenințată cu cuțitul, hoțul a fugit cu 70.000 de lei
Ambasada SUA la Bucureşti: „Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România”
Kim Jong Un a inspectat un nou „sistem de arme superputernic”, care ar putea fi utilizat într-un „atac strategic”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul 2026 în numerologie. Este anul marilor începuturi și al schimbărilor care îți pot rescrie viața complet
Cancan
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă șefă din sportul românesc are o dorință aparte în noul an! Cu ce probleme se confruntă...
Adevărul
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în...
Playtech
Sporurile care se iau în calcul la pensie în 2026. Aşa creşte suma finală la bătrâneţe
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Pro FM
Anca Țurcașiu, detalii neștiute despre mama ei, care a murit de cancer: „A fost o femeie plinuță toată viața...
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din...
Newsweek
450 lei în plus la pensie pentru plata facturilor la energie, în 2026. Care pensionari vor lua banii?
Digi FM
Cele mai frumoase poze de familie cu Chris Hemsworth, Elsa Pataky și cei trei copii ai lor. Actorii serbează...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...