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Analiza care poate semnala din timp problemele prostatei

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vlad hurduc
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Depistarea precoce a cancerului de prostată se bazează pe evaluarea riscului individual, nu pe o singură analiză interpretată izolat. Vârsta, istoricul familial, simptomele și rezultatele anterioare ajută medicul să decidă când este utilă testarea și ce pași urmează. În ce măsură ajută testul PSA și când este indicat, aflăm de la Dr. Vlad Hurduc, medic specialist urologie.

În practica medicală, testul PSA măsoară în sânge nivelul antigenului specific prostatic, o proteină produsă de prostată. O valoare crescută nu înseamnă automat cancer, deoarece poate apărea și în adenom de prostată, inflamații sau după anumite manevre urologice. Pentru orice test PSA, interpretarea corectă ține cont de vârstă, volumul prostatic, evoluția în timp și eventuale investigații suplimentare. Rezultatul poate orienta către repetarea analizei, examen urologic, examenul RMN de prostată sau biopsie, conform recomandării medicului.

Pentru bărbații cu risc crescut, evaluarea periodică poate ajuta la depistarea unor forme tratabile într-un stadiu mai timpuriu. Cancerul de prostată poate evolua lent, dar există și forme agresive, motiv pentru care decizia de screening trebuie discutată individual. Diagnosticul de cancer de prostată nu se pune doar pe baza testului PSA, ci prin corelarea datelor clinice, imagistice și histopatologice. Scopul este identificarea bolii relevante clinic, evitând pe cât posibil investigațiile inutile.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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