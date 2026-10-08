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Analiza din sânge care poate identifica tumorile

Data publicării:
dr. viorica radoi
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Celulele tumorale pot elibera în circulație fragmente de ADN care păstrează unele dintre modificările genetice ale cancerului. Analizarea acestora oferă, în anumite situații, informații despre caracteristicile moleculare ale tumorii fără a fi necesară recoltarea unei probe de țesut neoplazic. Aflați mai mult despre biopsia lichidă de la Conf. Dr. Viorica Rădoi, medic primar genetică medicală.

Biopsia lichidă este o analiză realizată cel mai frecvent din sânge, prin care pot fi căutate fragmente de ADN tumoral circulant sau alte componente provenite din tumoră. Investigația poate fi utilă mai ales atunci când țesutul tumoral nu este disponibil în cantitate suficientă sau o nouă biopsie ar fi dificil de realizat. Biopsia lichidă permite și repetarea analizelor pe parcursul bolii, ceea ce poate evidenția modificări moleculare apărute în timpul tratamentului. Un rezultat negativ nu exclude însă existența unor modificări tumorale, deoarece nu toate cancerele eliberează aceeași cantitate de ADN în sânge.

Testarea genetică în cancer urmărește identificarea unor modificări moleculare ale tumorii care pot influența alegerea tratamentului. Dacă este identificată o alterare pentru care există o terapie țintită, rezultatul poate contribui direct la stabilirea strategiei oncologice. Testarea genetică în cancer poate fi realizată pe țesut tumoral sau, în anumite situații, prin analiza ADN-ului tumoral circulant obținut prin biopsie lichidă. Rezultatele sunt interpretate de oncolog în contextul tipului și stadiului cancerului, al tratamentelor anterioare și al celorlalte caracteristici ale bolii.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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