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Analizele avansate care pot orienta alegerea tratamentului în cancerul de sân

Data publicării:
Conf. Dr. Dana Lucia Stănculeanu
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În cancerul de sân, biopsia nu oferă doar confirmarea diagnosticului, ci și informații esențiale despre caracteristicile tumorii. În anumite situații, analiza moleculară a țesutului tumoral poate identifica modificări care ajută oncologul să aleagă tratamente adaptate mai precis bolii. Aflați mai mult despre testarea genetică pentru cancerul de sân de la Conf. Dr. Dana Lucia Stănculeanu, medic primar oncologie medicală.

Cancerul de sân cuprinde mai multe subtipuri, care diferă prin receptorii exprimați și prin modificările biologice ale celulelor tumorale. Aceste caracteristici sunt importante deoarece influențează sensibilitatea la hormonoterapie, tratamente anti-HER2, chimioterapie, imunoterapie sau alte terapii țintite. La pacientele cu cancer de sân, alegerea tratamentului se bazează astfel pe stadiul bolii, rezultatul anatomopatologic și markerii relevanți pentru fiecare caz. Pe parcursul bolii, unele teste pot fi repetate dacă rezultatul poate schimba conduita terapeutică.

Testarea genetică pentru cancerul de sân realizată pe țesut tumoral urmărește identificarea unor modificări apărute în celulele canceroase, cu relevanță pentru tratament. De exemplu, în anumite forme avansate pot fi căutate mutații sau alte modificări moleculare pentru care există terapii specifice. Rezultatul testării genetice pentru cancerul de sân este interpretat de medicul oncolog împreună cu celelalte caracteristici ale tumorii, pentru a stabili dacă pacienta poate beneficia de un tratament țintit.

Editor : A.D.V.

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