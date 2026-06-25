Analizele care pot lămuri cauzele de infertilitate

Când o sarcină întârzie să apară sau când există pierderi repetate de sarcină, evaluarea cuplului trebuie să fie completă și bine etapizată. În anumite situații, investigațiile genetice pot explica probleme care nu se văd la analizele obișnuite. Aflăm mai mult despre testarea genetică a cuplurilor infertile de la Conf. Dr. Viorica Rădoi, medic primar genetică medicală.

Pentru unele cupluri, testarea genetică înainte de sarcină poate arăta riscuri care influențează fertilitatea, evoluția sarcinii sau sănătatea viitorului copil. Aceasta nu este recomandată identic tuturor, ci în funcție de istoric, vârsta partenerilor, pierderi anterioare de sarcină, infertilitate severă sau suspiciuni clinice. În testarea genetică înainte de sarcină, consilierea este importantă pentru ca rezultatele să fie înțelese corect și pentru ca deciziile să fie luate informat. Scopul nu este alarmarea cuplului, ci alegerea celui mai potrivit parcurs medical.

Una dintre investigațiile folosite este cariotipul din sângele periferic, care analizează numărul și structura cromozomilor. Această testare poate identifica modificări cromozomiale echilibrate la unul dintre parteneri, care nu produc simptome, dar pot contribui la infertilitate sau pierderi de sarcină. În cariotipul din sângele periferic, rezultatul trebuie interpretat de medic și, ideal, discutat în cadrul consilierii genetice. În funcție de concluzii, cuplul poate primi recomandări privind reproducerea asistată, testarea embrionilor sau alte opțiuni.

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Editor : A.D.V.