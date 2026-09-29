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Bătăile neregulate ale inimii și semnificația lor

Data publicării:
madalina iurascu
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Senzația că inima bate prea repede, prea puternic sau neregulat este frecventă și nu indică întotdeauna o boală cardiacă. Dacă episoadele se repetă, durează mult sau sunt însoțite de amețeală, leșin, durere toracică ori lipsă de aer, cauza trebuie clarificată. Aflați mai mult despre palpitații și despre tulburările de ritm cardiac de la Dr. Mădălina Iurașcu-Botezatu, medic specialist cardiologie.

Palpitațiile sunt percepția conștientă a bătăilor inimii și pot apărea atât în timpul unor aritmii, cât și în situații precum stresul, efortul, consumul de cafeină, anemia sau bolile tiroidei. Pentru că episodul poate dispărea înainte de consultația la medicul cardiolog, electrocardiograma efectuată în repaus nu surprinde întotdeauna cauza. În cazul unor palpitații recurente, monitorizarea Holter sau alte dispozitive de înregistrare prelungită pot corela simptomele cu ritmul inimii. Această diferențiere este importantă pentru a evita atât ignorarea unei aritmii, cât și tratamentul inutil al unor manifestări fără cauză cardiacă.

Tulburările de ritm și de conducere includ probleme foarte diferite, de la bătăi premature fără semnificație majoră până la fibrilație atrială, tahicardii sau blocuri care încetinesc transmiterea impulsului electric. Manifestările depind de tipul tulburării și pot varia de la absența simptomelor până la palpitații, amețeală, sincopă sau scăderea toleranței la efort. Tratamentul poate include medicație, ablație prin cateter sau implantarea unui stimulator cardiac, în funcție de diagnostic.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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