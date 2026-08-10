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Blocajul urinar care poate afecta rapid rinichiul

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Oprirea bruscă a scurgerii urinei de la rinichi către vezică poate provoca durere intensă și deteriorarea funcției renale. Gravitatea crește atunci când obstrucția se asociază cu infecție, afectează ambii rinichi sau apare la o persoană cu un singur rinichi funcțional. Aflăm mai mult despre obstrucția ureterală acută de la Conf. Dr. Marcian Manu, medic primar urologie.

Printre cauzele posibile de obstrucție ureterală se numără calculii, compresiile din exterior sau stenoza ureterală, care îngustează canalul prin care urina coboară spre vezică. Această îngustare poate apărea după inflamații, intervenții chirurgicale, radioterapie sau leziuni ale ureterului. În stenoza ureterală, simptomele depind de gradul și durata blocajului și pot include durere lombară, infecții urinare repetate sau reducerea funcției rinichiului. Ecografia și examinările CT ajută la identificarea nivelului și cauzei obstrucției.

În urgențele urologice, prioritatea este drenarea urinei atunci când există infecție, afectare renală acută sau obstrucție completă. Medicul poate monta un stent ureteral sau poate realiza o nefrostomie, în funcție de localizarea blocajului și de starea pacientului. După stabilizare, pacienții cu urgențe urologice de acest tip necesită tratarea cauzei pentru a preveni reapariția obstrucției. Amânarea intervenției poate duce la infecție severă și la pierderea funcției renale.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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