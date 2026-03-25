Boala colonului descoperită adesea întâmplător, dar care poate avea complicații severe

Diverticuloza este o afecțiune adesea găsită întâmplător, la investigații făcute din alte motive, și poate rămâne mult timp fără simptome. Totuși, în anumite contexte, poate evolua către episoade dureroase sau complicații, motiv pentru care este importantă înțelegerea ei corectă. Aflăm mai mult despre diverticuloză și despre diferența dintre aceasta și diverticulită de la Dr. Oana Dolofan, medic primar gastroenterologie.

Boala diverticulară include prezența diverticulilor la nivelul colonului și manifestările asociate, de la disconfort abdominal până la inflamație sau sângerare. Diverticulii sunt mici pungi formate în peretele colonic, iar frecvența lor crește odată cu vârsta. În boala diverticulară, stilul de viață, aportul de fibre și istoricul personal pot influența simptomatologia, deși nu există o regulă unică pentru toți pacienții. Evaluarea medicală este importantă atunci când apar dureri persistente, febră sau modificări ale tranzitului.

Colonoscopia are un rol major în evaluarea colonului și poate identifica diverticuloza, însă nu este utilizată în faza acută severă de diverticulită, când există risc crescut de perforație. După un episod acut, o colonoscopie poate fi recomandată la un interval stabilit de medic, pentru a exclude alte cauze ale simptomelor, inclusiv leziuni neoplazice, mai ales dacă nu a existat o evaluare recentă. În plus, colonoscopia rămâne esențială în screeningul cancerului colorectal, ceea ce este relevant și pentru pacienții la care diverticuloza este o descoperire întâmplătoare.

