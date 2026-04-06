Boala descoperită adesea întâmplător, la colonoscopie

eduard-danaila
Dr. Eduard Dănăilă, medic primar oncologie medicală

Cancerul colorectal este o afecțiune în care tratamentul se construiește pe stadializare corectă și pe o strategie multidisciplinară, iar intervenția chirurgicală rămâne, în multe cazuri, componenta centrală cu intenție curativă. Diferențele dintre localizări și particularitățile fiecărui pacient influențează tipul de intervenție și pașii următori. Aflăm mai mult despre screeningul, diagnosticul și tratamentul pentru cancerul de colon de la Dr. Eduard Dănăilă, medic primar oncologie medicală și medicină internă.

Cancerul colorectal poate avea un debut discret, motiv pentru care depistarea timpurie schimbă semnificativ prognosticul. Stabilirea diagnosticului se face prin colonoscopie cu biopsie, iar extinderea bolii este evaluată imagistic pentru a ghida conduita. La pacienții cu cancer colorectal, tratamentul poate include chirurgie, radioterapie și tratamente sistemice, în funcție de stadiu și de profilul biologic. Monitorizarea după tratament este importantă pentru depistarea unor eventuale recurențe și pentru managementul complicațiilor.

Chirurgia robotică este o formă de chirurgie minim invazivă care poate oferi avantaje în intervențiile complexe, prin vedere tridimensională și instrumente cu mobilitate crescută. Prin chirurgie robotică, se asigură o mare precizie a disecției și a suturilor, utilă mai ales în regiuni anatomice înguste și în cazuri unde protejarea structurilor din vecinătate este esențială. Indicația depinde de stadiu, localizare, particularități anatomice și experiența echipei, iar beneficiile trebuie cântărite în raport cu alternativele disponibile. În cancerul de colon, chirurgia robotică poate fi parte a unei strategii moderne, atunci când este aleasă corect pentru cazul potrivit.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

