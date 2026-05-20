Live TV

Boala ginecologică severă care poate evolua mult timp fără să fie descoperită

Data publicării:
Conf. Dr. Dana Lucia Stănculeanu

Simptomele abdominale persistente, balonarea, sațietatea rapidă sau modificările de tranzit nu sunt caracteristice unei boli, dar uneori pot indica o problemă ginecologică importantă. În astfel de situații, evaluarea corectă și rapidă poate influența semnificativ pașii de tratament. Aflăm mai mult despre cum se stabilește diagnosticul cancerului ovarian și care sunt opțiunile de tratament de la Conf. Dr. Dana Lucia Stănculeanu, medic primar oncologie medicală și medic specialist radioterapie.

În multe cazuri, cancerul ovarian este diagnosticat în stadii avansate tocmai pentru că manifestările de început sunt discrete sau ușor de confundat cu probleme digestive. Suspiciunea se stabilește prin examen clinic, ecografie, analize și investigații imagistice, iar confirmarea vine prin evaluare histopatologică. La pacientele cu cancer ovarian, tratamentul include de obicei chirurgie și chimioterapie, în ordinea stabilită de echipa medicală. Planul depinde de extensia bolii, de starea pacientei și de posibilitatea unei intervenții complete.

Un rol tot mai important în managementul bolii îl are testarea genetică, deoarece unele cazuri sunt legate de mutații moștenite sau de modificări care influențează tratamentul. Rezultatele pot orienta deciziile terapeutice, pot arăta eligibilitatea pentru anumite tratamente și pot avea implicații pentru rudele apropiate. La testare genetică pentru cancer, consilierea este importantă pentru ca pacienta să înțeleagă ce înseamnă rezultatul și ce pași urmează. Această evaluare nu înlocuiește tratamentul oncologic, ci îl completează cu informații utile pentru o abordare personalizată.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Kelemen Hunor.
5
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
La 4 zile după nuntă, Gigi Becali i-a făcut un cadou cu care l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
La 4 zile după nuntă, Gigi Becali i-a făcut un cadou cu care l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dr. ciprian cristescu
Boala gravă care poate apărea după menopauză
dr eniko fejer
Care sunt cele mai frecvente cancere ginecologice și ce ar trebui să facă femeile care suspectează o astfel de afecțiune
hairstylist drying hair woman client in hairdressing beauty salon
Meseriile care le expun pe femei la un risc mai mare de a face cancer ovarian
cumpărături online
Studiu. Forma de cancer greu de detectat care poate fi depistată cu ajutorul cumpărăturilor pe care le fac femeile
femeie cu carja in halat de spital
O femeie s-a dus la spital să vadă de ce s-a îngrășat 40 kg în 10 luni. Însă medicii i-au dat o veste șocantă
Recomandările redacţiei
iran armistitiu
Schimbarea conducerii Iranului, unul dintre obiectivele inițiale ale...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Ce cred românii despre medierea lui Nicusor Dan în criza politică...
China Russia Putin
Putin și Xi semnează noi acorduri la Beijing: consolidarea...
Avertizare meteo de furtuni.
Noi alerte de furtuni și vânt puternic: ANM a emis două coduri...
Ultimele știri
Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, în ciuda tensiunilor cu aliații legate de războiul din Iran
Piețele maritime văd în traficul prin Ormuz indiciul unei posibile înțelegeri cu Iranul. Semnale din SUA privind relaxarea tensiunilor
Economia Coreei de Sud, în pericol. Peste 50.000 de angajați Samsung se pregătesc de grevă: „Sub nicio formă nu ar trebui să aibă loc”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
De unde are Daniel Pancu oferte din străinătate! CFR Cluj și Rapid și-ar putea lua gândul de la el
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Marele vis al Alisiei, spulberat de călăul ei. Tânăra din Bihor ucisă pe câmp de un recidivist lucra deja la...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce pensie primește Jean Paler în 2026, la 73 de ani: „E greu să fii pensionar în România”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ianis Hagi semnează
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Ce încearcă să îți spună câinele când cască des. Semnele subtile care pot ascunde stres sau anxietate
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...