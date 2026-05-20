Boala ginecologică severă care poate evolua mult timp fără să fie descoperită

Simptomele abdominale persistente, balonarea, sațietatea rapidă sau modificările de tranzit nu sunt caracteristice unei boli, dar uneori pot indica o problemă ginecologică importantă. În astfel de situații, evaluarea corectă și rapidă poate influența semnificativ pașii de tratament. Aflăm mai mult despre cum se stabilește diagnosticul cancerului ovarian și care sunt opțiunile de tratament de la Conf. Dr. Dana Lucia Stănculeanu, medic primar oncologie medicală și medic specialist radioterapie.

În multe cazuri, cancerul ovarian este diagnosticat în stadii avansate tocmai pentru că manifestările de început sunt discrete sau ușor de confundat cu probleme digestive. Suspiciunea se stabilește prin examen clinic, ecografie, analize și investigații imagistice, iar confirmarea vine prin evaluare histopatologică. La pacientele cu cancer ovarian, tratamentul include de obicei chirurgie și chimioterapie, în ordinea stabilită de echipa medicală. Planul depinde de extensia bolii, de starea pacientei și de posibilitatea unei intervenții complete.

Un rol tot mai important în managementul bolii îl are testarea genetică, deoarece unele cazuri sunt legate de mutații moștenite sau de modificări care influențează tratamentul. Rezultatele pot orienta deciziile terapeutice, pot arăta eligibilitatea pentru anumite tratamente și pot avea implicații pentru rudele apropiate. La testare genetică pentru cancer, consilierea este importantă pentru ca pacienta să înțeleagă ce înseamnă rezultatul și ce pași urmează. Această evaluare nu înlocuiește tratamentul oncologic, ci îl completează cu informații utile pentru o abordare personalizată.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.