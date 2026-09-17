Live TV

Boala sânului la care markerii sunt negativi

Data actualizării: Data publicării:
dr Andra Stancu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Tumorile mamare nu sunt toate identice, iar analiza receptorilor de la nivelul celulelor tumorale influențează direct tratamentul. Unele forme nu au țintele folosite în mod obișnuit pentru terapia hormonală sau anti-HER2 și necesită o strategie diferită. Aflați mai mult despre cancerul mamar triplu negativ de la Dr. Andra Stancu, medic specialist oncologie medicală.

Cancerul de sân este caracterizat, în vederea tratamentului, prin analiza receptorilor pentru estrogen și progesteron, a proteinei HER2 și, atunci când este necesar, a altor markeri. Aceste informații completează datele despre dimensiunea tumorii, ganglioni și extinderea bolii și permit alegerea tratamentului potrivit. La pacientele cu cancer de sân, aceeași localizare poate ascunde tumori cu comportament biologic și sensibilitate la tratament diferite. De aceea, rezultatul biopsiei are un rol central în construirea planului terapeutic.

Cancerul mamar triplu negativ nu exprimă receptorii pentru estrogen și progesteron și nu prezintă supraexpresia HER2. Din acest motiv, terapiile hormonale și tratamentele anti-HER2 nu sunt eficiente pentru această formă, dar există alte opțiuni, inclusiv chimioterapia, imunoterapia în anumite situații și tratamente țintite pentru paciente selectate. În cancerul mamar triplu negativ, testarea genetică poate avea o importanță deosebită, inclusiv pentru identificarea unor mutații BRCA cu implicații terapeutice. Planul depinde de stadiu, răspunsul la tratament și particularitățile fiecărei paciente.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0840824555
1
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
Corveta Soobrazitelni
3
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
4
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
Comisia Europeană
5
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
Digi Sport
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
celule stem luate cu pipeta
Studiu: Celule imunitare rare din organismul centenarilor ar putea distruge cancerul  înainte ca acesta să se dezvolte
Doctor explains marble bone disease to patient with patient communication, diagnosis discussion and professional healthcare support inside a modern private clinic.
Un tratament experimental ar putea îmbunătăți structura osoasă și reduce acumularea de grăsime după menopauză
Studio shot of urine sample on test printout showing normal results. Testing is done as part of yearly health checkup
Un test de urină poate depista 9 din 10 cazuri de cancer de vezică urinară
Ilustrația unei molecule de ADN uman.
Secretele „ADN-ului gunoi”, o posibilă mină de aur pentru tratamentele împotriva cancerului. Ce au descoperit cercetătorii
WhatsApp Image 2026-08-31 at 12.47.23
Cancerul ereditar: testul care poate schimba destinul unei întregi familii. „Genetica nu prezice viitorul, dar ne permite să intervenim
Recomandările redacţiei
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Palatul Cotroceni: AUR și PSD s-au oferit, pe rând, să...
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan: „Să punem capăt...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 17 SEP 2026
Simion, după consultările de la Cotroceni: „I-am pus lui Nicușor Dan...
dragos benea psd bacau
Lider PSD, în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Eu n-aș considera...
Ultimele știri
Dominic Fritz: Suntem dispuși să discutăm o altă nominalizare dacă Siegfried Mureșan nu va fi desemnat premier
Tucker Carlson îl acuză pe Trump că a ordonat mușamalizarea dosarelor Epstein: ce s-ar ascunde în spatele deciziei
Imagini virale. Un hoț surprins în flagrant, întâmpinat cu jucării de golden retrieverul familiei. Ofițerii din SUA, primiți la fel
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Palatul Buckingham, reacție fără precedent după acuzațiile contelui Spencer despre Diana: „Durerea poate...
Cancan
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Fanatik.ro
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
Adevărul
Fostul șef al armatei ucrainene avertizează: armele noi nu pot câștiga un război cu strategii vechi
Playtech
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit subit la doar 30 de ani. Era însărcinată cu primul ei copil: ”10 minute mai târziu a fost găsită...
Pro FM
Rivalitatea dintre Prince și Michael Jackson. Diferența majoră care îi împiedica să colaboreze. Dezvăluirile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kevin Costner, pozat cu o femeie cu 31 de ani mai tânără. Cine e blonda alături de care actorul alimentează...
Adevarul
Alegerile legislative, un „test de rezistență" pentru regimul lui Putin. „Rusia nu poate continua așa încă...
Newsweek
Pensie recalculată, blocată de soft: pensionarii așteaptă de luni întregi deciziile. „Nu merge programul”
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”