Boala sânului la care markerii sunt negativi

Tumorile mamare nu sunt toate identice, iar analiza receptorilor de la nivelul celulelor tumorale influențează direct tratamentul. Unele forme nu au țintele folosite în mod obișnuit pentru terapia hormonală sau anti-HER2 și necesită o strategie diferită. Aflați mai mult despre cancerul mamar triplu negativ de la Dr. Andra Stancu, medic specialist oncologie medicală.

Cancerul de sân este caracterizat, în vederea tratamentului, prin analiza receptorilor pentru estrogen și progesteron, a proteinei HER2 și, atunci când este necesar, a altor markeri. Aceste informații completează datele despre dimensiunea tumorii, ganglioni și extinderea bolii și permit alegerea tratamentului potrivit. La pacientele cu cancer de sân, aceeași localizare poate ascunde tumori cu comportament biologic și sensibilitate la tratament diferite. De aceea, rezultatul biopsiei are un rol central în construirea planului terapeutic.

Cancerul mamar triplu negativ nu exprimă receptorii pentru estrogen și progesteron și nu prezintă supraexpresia HER2. Din acest motiv, terapiile hormonale și tratamentele anti-HER2 nu sunt eficiente pentru această formă, dar există alte opțiuni, inclusiv chimioterapia, imunoterapia în anumite situații și tratamente țintite pentru paciente selectate. În cancerul mamar triplu negativ, testarea genetică poate avea o importanță deosebită, inclusiv pentru identificarea unor mutații BRCA cu implicații terapeutice. Planul depinde de stadiu, răspunsul la tratament și particularitățile fiecărei paciente.

Editor : A.D.V.