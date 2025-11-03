Live TV

Calea vitală a hemodializei: fistula arteriovenoasă

dr Sorin Baila

Complicațiile fistulei arteriovenoase realizate pentru hemodializă pot apărea prin îngustarea vaselor, tromboză sau infecție, afectează eficiența procedurii și necesită intervenție medicală promptă. Ce se poate face în cazul unor astfel de complicații aflăm de la Dr. Sorin Băilă, medic primar chirurgie vasculară.

Fistula arteriovenoasă este conexiunea creată chirurgical între o arteră și o venă, reprezentând accesul vascular ideal pentru pacienții cu boală cronică de rinichi aflați în tratament prin hemodializă. Aceasta asigură un flux sanguin adecvat pentru filtrarea sângelui, fiind preferată pentru durabilitatea și siguranța ei. Supravegherea atentă a fistulei este esențială, deoarece orice modificare locală poate compromite procesul de dializă.

Boala cronică de rinichi determină pierderea treptată și ireversibilă a funcției renale, impunând terapii de substituție precum dializa sau transplantul. Diagnosticul precoce, controlul tensiunii arteriale și managementul diabetului pot încetini evoluția bolii și pot amâna nevoia de tratament substitutiv.

