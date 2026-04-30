Când boala de ficat crește riscul de cancer

Cancerul primar al ficatului apare adesea pe un fond de afectare hepatică cronică, iar simptomele pot lipsi mult timp. De aceea, monitorizarea persoanelor cu risc este esențială, pentru că depistarea într-un stadiu mai timpuriu schimbă opțiunile de tratament. Aflăm mai mult despre hepatocarcinom de la Dr. Cristina Rădulescu, medic specialist oncologie medicală.

În multe situații, riscul de cancer hepatic crește la persoanele cu ciroză, hepatite virale cronice sau alte boli hepatice de lungă durată. Cancerul hepatic poate fi suspectat prin ecografie și analize recomandate de medic, apoi confirmat prin investigații imagistice specifice și, uneori, prin biopsie. Planul de tratament depinde de stadiul bolii și de cât de bine funcționează ficatul, nu doar de dimensiunea tumorii. Urmărirea regulată a persoanelor cu risc este una dintre cele mai importante măsuri pentru diagnostic precoce.

Din punct de vedere medical, forma cea mai frecventă de cancer primar al ficatului este carcinomul hepatocelular. Acest tip de boală se formează din celulele hepatice și este strâns legat de ciroză și de inflamația cronică. La pacienții cu carcinom hepatocelular, opțiunile de tratament pot include rezecție, transplant, terapii locale sau tratamente sistemice. Evaluarea într-un centru cu experiență și planificarea multidisciplinară a tratamentului sunt esențiale.

