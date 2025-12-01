Live TV

Când devine necesară îndepărtarea vezicii urinare?

dr_bogdan_parliteanu

Cistectomia radicală este intervenția chirurgicală prin care se îndepărtează vezica urinară în forme avansate de cancer vezical, fiind o soluție terapeutică esențială în cazurile cu risc crescut. Aflăm mai mult despre această procedură de chirurgie urologică de la Dr. Bogdan Pârlițeanu, medic primar urologie.

Cancerul vezical este o afecțiune oncologică gravă, caracterizată prin apariția unor formațiuni tumorale la nivelul mucoasei vezicale. Boala poate debuta cu hematurie, urinări frecvente sau disconfort pelvin, simptome adesea ignorate în fazele incipiente. Diagnosticarea prin cistoscopie și investigații imagistice permite evaluarea extinderii tumorii și stabilirea opțiunilor de tratament pentru pacienții cu cancer vezical.

Cistectomia este tratamentul de elecție pentru tumorile invazive, fiind realizată frecvent cu reconstrucție urinară pentru a asigura o calitate a vieții cât mai apropiată de normal. Procedura presupune colaborare multidisciplinară, iar recuperarea postoperatorie este atent monitorizată. Progresele moderne, inclusiv chirurgia minim invazivă, au îmbunătățit semnificativ siguranța și rezultatele acestei intervenții complexe.

