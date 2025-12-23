Când disconfortul lunar devine un semnal de alarmă

Live TV

Dr. Lorena Cojocaru, , medic specialist obstetrică-ginecologie

Durerea asociată ciclului menstrual este frecvent percepută ca o experiență normală, dar nu trebuie banalizată. În anumite situații, intensitatea și persistența simptomelor pot indica afecțiuni care necesită evaluare medicală. Care sunt principalele cauze de dismenoree și de ce trebuie să ne adresăm medicului în astfel de situații aflăm de la Dr. Lorena Cojocaru, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Durerile menstruale afectează un număr semnificativ de femei, influențând calitatea vieții și capacitatea de concentrare sau activitatea profesională. Deși adesea considerate fiziologice, în caz de dureri menstruale intense sau progresive, poate fi însă vorba de afecțiuni ginecologice. Abordarea corectă presupune diferențierea între formele funcționale și cele secundare. Consultul de specialitate permite stabilirea unui plan terapeutic adaptat fiecărui caz.

Endometrioza este o afecțiune complexă, caracterizată prin prezența țesutului endometrial în afara cavității uterine. Aceasta este o cauză importantă de durere cronică pelvină și poate sta la baza unor dureri menstruale severe. Diagnosticarea bolii necesită o abordare atentă și, uneori, investigații avansate. Managementul corect al endometriozei implică tratament personalizat și monitorizare pe termen lung.

