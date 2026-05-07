Când este nevoie de operație la tiroidă

Descoperirea unui nodul tiroidian produce frecvent îngrijorare, dar nu înseamnă automat că este nevoie de operație. Decizia corectă se bazează pe ecografie, analize, eventual puncție și pe simptomele pacientului. Aflăm mai mult despre chirurgia tiroidiană și despre intervenția numită tiroidectomie de la Dr. Radu Mihai, chirurg din Marea Britanie supraspecializat în chirurgia endocrină.

În practica medicală, nodulii tiroidieni sunt frecvenți și, de cele mai multe ori, benigni. Evaluarea urmărește dimensiunea, aspectul ecografic, evoluția în timp și eventualele semne de compresie sau de funcționare excesivă a tiroidei. La pacienții cu noduli tiroidieni, puncția cu ac fin este recomandată doar în anumite situații, atunci când aspectul sau dimensiunea ridică suspiciuni. Operația devine necesară atunci când există risc de cancer, simptome locale importante sau alte criterii stabilite de medic.

Dacă intervenția este indicată, chirurgia tiroidiană poate însemna îndepărtarea unei părți a glandei sau a întregii tiroide, în funcție de diagnostic. În chirurgia tiroidiană, atenția se concentrează pe îndepărtarea corectă a țesutului afectat și pe protejarea structurilor importante din vecinătate. Riscurile discutate cel mai des sunt modificările vocii și scăderea calciului, dar acestea sunt evaluate și urmărite prin măsuri specifice. După operație, controalele și tratamentul hormonal, dacă este necesar, fac parte din îngrijirea pe termen lung.

