Care sunt semnele timpurii ale cancerului vulvar

Data publicării:
DR_BEATRICE_ANGHEL

Cancerul vulvar este o afecțiune rară, dar severă, care necesită diagnostic precoce și tratament adaptat fiecărei paciente pentru a obține cele mai bune rezultate. Care sunt factorii de risc, ce manifestări are boala, care sunt semnele de alarmă și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie cu supraspecializare în brahiterapie.

Cancerul vulvar se manifestă prin leziuni persistente, prurit intens sau durere locală, simptome adesea ignorate în stadiile incipiente. Examinarea ginecologică și biopsia sunt esențiale pentru confirmarea diagnosticului și stabilirea stadiului bolii. Factori precum infecția HPV sau vârsta înaintată cresc riscul de cancer de vulvă.

Brahiterapia este o metodă de tratament care permite administrarea directă a radiației în zona tumorală, minimizând impactul asupra țesuturilor sănătoase. Această tehnică poate fi utilizată singură sau în combinație cu chirurgia și radioterapia externă, oferind rezultate excelente în cazurile selectate.

