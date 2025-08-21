Câte kilograme ar trebui să iei în greutate în sarcină

Alimentația din timpul sarcinii este foarte importantă pentru a asigura buna dezvoltare a fătului și pentru a preîntâmpina eventualele deficite. Cu toate acestea, nici excesele nu sunt bune. Care sunt principalele reguli de alimentație în sarcină și câte kilograme ar trebui să ia femeia gravidă aflăm de la Dr. Emel Nuraltay, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Alimentația în sarcină și adoptarea unui stil de viață sănătos de către femeia gravidă sunt foarte importante pentru buna evoluție și dezvoltare a fătului, dar și pentru starea de sănătate fizică și emoțională a mamei. Astfel, trebuie găsit un echilibru între aportul de nutrienți necesari și evitarea exceselor alimentare, care pot duce la apariția unor probleme serioase pe termen lung.

Este foarte important ca femeia gravidă să discute cu medicul obstetrician ce alimente sunt recomandate și ce alimente trebuie evitate pe parcursul sarcinii. Totodată, nu trebuie omise consultațiile programate pentru monitorizare în sarcină, deoarece acestea sunt ocazii bune pentru ajustarea dietei și supravegherea dezvoltării fătului.

