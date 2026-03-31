Ce ar trebui să faci în caz de fractură

Data publicării:
dr_george-burlacu

În cazul producerii unei fracturi, modul în care este gestionată situația imediat după accident poate reduce durerea și poate preveni agravarea leziunii. Primul ajutor nu înlocuiește evaluarea medicală, dar poate face diferența până la preluarea de către echipele de urgență. Aflăm mai mult despre măsurile de prim ajutor în caz de fracturi de la Dr. George Burlacu, medic urgentist.

Primul ajutor în caz de fracturi urmărește în principal imobilizarea segmentului afectat și prevenirea mișcărilor care pot produce leziuni suplimentare. Este importantă evaluarea rapidă a riscurilor majore: sângerare, deformare evidentă, rană deschisă, amorțeală sau lipsa pulsului periferic, care sugerează afectare vasculară. La acordarea de prim ajutor în caz de fracturi, se recomandă imobilizarea în poziția găsită, cu atele improvizate, și aplicarea de gheață printr-un material textil, fără contact direct cu pielea. Dacă există suspiciune de fractură de coloană sau bazin, mobilizarea trebuie evitată, iar apelul la urgență este prioritar.

Urgențele ortopedice includ fracturi deschise, deformări severe, suspiciune de compromitere vasculară sau neurologică și fracturi la vârstnici, mai ales după cădere, unde riscul de complicații este mai mare. Pentru urgențe ortopedice, semnele de alarmă sunt durerea disproporționată, paloarea sau răcirea segmentului, lipsa sensibilității, imposibilitatea de mișcare și sângerarea abundentă. Până la evaluarea de specialitate, stabilizarea, imobilizarea și controlul durerii sunt elemente esențiale, fără manevre de repoziționare forțată. O conduită calmă, corectă și rapidă reduce riscul de agravare și facilitează tratamentul ulterior.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
