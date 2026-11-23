Formațiunile chistice ale ficatului sunt descoperite frecvent întâmplător, în timpul unor investigații imagistice efectuate pentru alte probleme. Deși majoritatea sunt benigne, anumite caracteristici pot ridica suspiciunea unei leziuni tumorale care necesită evaluare suplimentară. Aflăm mai mult despre tumorile chistice hepatice de la Dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generală.

Chistul hepatic simplu este o formațiune plină cu lichid, care de obicei nu provoacă simptome și nu necesită tratament. Diagnosticul este stabilit frecvent prin ecografie, pe baza aspectului caracteristic. Atunci când chistul hepatic prezintă pereți îngroșați, septuri, noduli sau alte modificări neobișnuite, sunt necesare investigații suplimentare, precum RMN sau CT cu substanță de contrast. Acestea permit diferențierea leziunilor benigne de formațiunile chistice cu potențial tumoral.

Cancerul hepatic se prezintă de obicei sub forma unor tumori solide, însă există și formațiuni chistice rare care pot conține celule maligne sau prezintă risc de transformare malignă. Printre acestea se numără anumite tumori chistice mucinoase, care trebuie diferențiate de chisturile hepatice simple. În evaluarea unei posibile forme de cancer hepatic, imaginile obținute prin RMN sau CT contribuie la stabilirea naturii leziunii și a raporturilor cu structurile din jur. Atunci când există suspiciunea unei tumori chistice, poate fi necesară îndepărtarea chirurgicală a acesteia.

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Editor : A.D.V.