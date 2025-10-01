Ce este de făcut în tromboza venoasă cerebrală

Atunci când un cheag de sânge se formează în venele care drenează creierul, pot apărea complicații grave din cauza creșterii presiunii intracerebrale. Care sunt cauzele și factorii de risc pentru tromboza venoasă cerebrală, ce simptome pot apărea, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Iulia Petre, medic specialist neurologie.

Tromboza venoasă cerebrală este o afecțiune neurologică rară, dar gravă, în care se formează un cheag de sânge în venele care drenează sângele din creier. Blocarea circulației venoase duce la creșterea presiunii intracraniene și la apariția unor simptome variate, de la tulburări vizuale și dificultăți de vorbire până la convulsii sau slăbiciune musculară. Fiind o boală cu manifestări nespecifice, diagnosticul necesită investigații imagistice avansate, iar tratamentul prompt este esențial pentru prevenirea complicațiilor.

Durerea de cap este cea mai frecventă manifestare a trombozei venoase cerebrale și poate fi înșelătoare, deoarece inițial seamănă cu o cefalee obișnuită. De regulă, aceasta este intensă, persistentă și nu răspunde la analgezicele uzuale, putând fi însoțită de greață, vărsături sau tulburări neurologice. Recunoașterea acestui tip de durere de cap și prezentarea rapidă la medic sunt vitale pentru stabilirea diagnosticului și instituirea tratamentului anticoagulant sau intervențional adecvat.

