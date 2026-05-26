Ce este leșinul și cum trebuie investigat

Pierderea scurtă a stării de conștiență poate avea cauze benigne, dar și explicații cardiace sau neurologice care trebuie căutate și excluse. Când episoadele de leșin se repetă, apar fără avertisment sau sunt urmate de traumatisme, evaluarea medicală devine esențială. Aflăm mai mult despre starea de leșin, numită medical sincopă, de la Dr. Anca Dan, medic primar cardiologie.

Sincopa sau leșinul înseamnă o pierdere temporară a conștienței, produsă de obicei prin scăderea bruscă a fluxului de sânge către creier. Uneori apare după stat prelungit în picioare, emoții puternice, deshidratare sau durere, dar poate fi legată și de tulburări de ritm cardiac. În sincopa sau leșinul recurent, medicul urmărește contextul episodului, durata, simptomele de dinainte și recuperarea de după. Aceste detalii ajută la diferențierea unei sincope reflexe de situații care pot necesita investigații cardiologice urgente.

Dacă istoricul sugerează o problemă de reglare a tensiunii și a pulsului, testul mesei înclinate, numit și test tilt, poate reproduce în condiții controlate schimbările care apar la trecerea spre poziția verticală. Pacientul este monitorizat pe o masă specială, iar medicul urmărește tensiunea arterială, ritmul cardiac și apariția simptomelor. În testul tilt, rezultatul este relevant mai ales dacă episodul provocat seamănă cu episoadele trăite de pacient. Investigația nu înlocuiește consultul clinic, dar poate clarifica mecanismul leșinului și poate ghida recomandările ulterioare.

