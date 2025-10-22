Ce este necroza aseptică de cap femural

Necroza aseptică de cap femural este o afecțiune ce distruge treptat țesutul osos de la nivelul șoldului, din cauza întreruperii alimentării cu sânge a capului femural. Cum apare această afecțiune și care sunt opțiunile de tratament aflăm de la Dr. Adrian Dima, medic primar ortopedie și traumatologie.

Necroza aseptică de cap femural determină, de obicei, dureri persistente și are ca efect limitarea mobilității, evoluând progresiv către distrugerea osului și artroză secundară. Cauzele pot include traumatisme, tratamentele cu corticosteroizi sau consumul excesiv de alcool, iar tratamentul depinde de stadiul bolii, de la terapii conservatoare până la intervenții chirurgicale complexe.

În stadiile avansate, protezarea șoldului reprezintă soluția optimă, constând în înlocuirea articulației afectate cu o proteză. Intervenția chirurgicală de artroplastie de șold redă mobilitatea, reduce durerea și îmbunătățește semnificativ calitatea vieții pacientului, fiind una dintre cele mai frecvente și eficiente proceduri ortopedice moderne.

Editor : A.D.V.