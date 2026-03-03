Ce facem pentru rinosinuzita cronică

Un nas care rămâne blocat mult timp nu este doar un inconvenient, ci poate semnala o inflamație persistentă a mucoasei nazale și a sinusurilor. În aceste situații, diferența dintre o problemă sezonieră și una cronică stă în durată, recurență și impactul asupra vieții de zi cu zi. Despre rinosinuzita cronică aflăm mai mult de la Dr. Ovidiu Nicu, medic primar ORL.

Sinuzita cronică este o inflamație a mucoasei sinusurilor care persistă, de regulă, cel puțin 12 săptămâni. Poate fi asociată cu polipi nazali și are cauze multiple, inclusiv alergii, infecții recurente, particularități anatomice sau iritanți. În sinuzita cronică, simptomele includ presiune facială, secreții nazale, reducerea mirosului și oboseală, dar intensitatea lor poate varia. Diagnosticul se bazează pe anamneză, examen ORL (inclusiv endoscopie nazală) și, la nevoie, CT de sinusuri pentru evaluarea detaliată.

Nasul înfundat este unul dintre simptomele cel mai frecvent raportate și poate avea explicații diverse, de la rinită alergică la deviație de sept sau inflamație cronică. Când persistă senzația de nas înfundat sau revine constant, este importantă identificarea cauzei, deoarece tratamentul diferă semnificativ. Managementul poate include irigații nazale, terapii antiinflamatoare locale și tratamentul alergiilor, iar în cazuri selectate, intervenții chirurgicale pentru a îmbunătăți drenajul sinusurilor. O evaluare ORL completă clarifică pașii corecți.

