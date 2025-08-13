Live TV

Ce faci dacă ești alergic la animalul de companie?

Alergia la animalele de companie este tot mai frecvent întâlnită, mai ales în contextul în care mulți dintre noi am adoptat un câine sau o pisică sau ne propunem să facem asta în viitorul apropiat. Există însă soluții pe care le puteți discuta cu medicul alergolog, după cum aflăm de la Dr. Adriana Cămuescu, medic primar alergologie și imunologie clinică.

Atunci când organismul uman reacționează cu o reacție de apărare la contactul cu animalele de companie, cu secreții ale acestora sau cu blana lor, vorbim despre o posibilă reacție alergică. Dintre animalele de companie, cel mai frecvent este întâlnită o formă de alergie la câini sau pisici, și pentru că acestea sunt animalele cel mai frecvent adoptate. Manifestările alergice pot varia, mergând de la semne și simptome ușoare până la reacții foarte grave.

Este important ca, dacă observați apariția unor posibile reacții alergice la câini sau pisici, să vă adresați medicului alergolog pentru o evaluare completă. Medicul vă poate recomanda efectuarea unor teste specifice, fie din sânge, cum este testul ALEX (Allergy Explorer), fie teste de contact cu diverși alergeni, cum se întâmplă în testarea cutanată. În funcție de tipul de reacție și de circumstanțele fiecărei reacții alergice, medicul va face recomandări adaptate pentru fiecare situație în parte.

