Ce înseamnă când înghițirea devine tot mai dificilă

Dificultatea la înghițire care persistă nu trebuie neglijată, mai ales când afectează alimentația și se însoțește de scădere în greutate. În unele situații, cauza poate fi o problemă de funcționare a esofagului, pentru care, din fericire există opțiuni eficiente de tratament. Aflăm mai mult despre acalazia cardiei de la Dr. Ion Băncilă, medic primar gastroenterologie.

Pacienții cu acalazia cardiei acuză senzația că alimentele rămân blocate, dar prezintă și regurgitații, tuse nocturnă sau durere toracică, iar simptomele se accentuează în timp. Acalazia este o tulburare în care sfincterul inferior al esofagului nu se relaxează corespunzător și esofagul nu împinge eficient alimentele spre stomac. Diagnosticul este susținut de investigații specifice, precum manometria esofagiană, iar stabilirea corectă a diagnosticului orientează tratamentul.

În procesul de evaluare, este important să fie excluse alte cauze ale simptomelor și să fie evaluat aspectul mucoasei esofagiene. Endoscopia digestivă permite examinarea esofagului și a stomacului și poate identifica semne indirecte, precum staza alimentară, dar și alte probleme care pot da simptome similare. Prin endoscopie digestivă, medicul poate recolta biopsii, atunci când este necesar. De multe ori, rezultatul endoscopiei este completat de investigații funcționale, pentru un diagnostic complet.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

