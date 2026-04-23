Live TV

Ce înseamnă extinderea bolii oncologice la nivel cerebral

Data publicării:
Dan-Bentia

În unele forme de cancer, boala se poate răspândi dincolo de organul în care s-a format, iar creierul este una dintre localizările care schimbă rapid atât prognosticul, cât și strategia de tratament. Depistarea acestor extensii se bazează pe investigații imagistice și pe evaluarea atentă a evoluției bolii, pentru a decide la timp intervențiile potrivite. Aflăm mai mult despre metastazele cerebrale de la Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie.

În multe cazuri, pot apărea manifestări precum dureri de cap noi sau mai intense, tulburări de echilibru, slăbiciune pe o parte a corpului sau crize convulsive. Metastazele cerebrale sunt o posibilă explicație atunci când un cancer se răspândește la nivelul creierului. Diagnosticul se bazează de regulă pe imagistică, în special RMN, care arată numărul, dimensiunea și localizarea leziunilor. La pacienții cu metastaze cerebrale, planul terapeutic este stabilit de echipa oncologică multidisciplinară, ținând cont și de controlul bolii din restul organismului.

Pentru unele persoane, boala primară este la nivel pulmonar, iar riscul de afectare cerebrală poate fi relevant în anumite stadii. Cancerul pulmonar este una dintre formele de cancer care se pot asocia cu metastaze la distanță, inclusiv în creier, în funcție de tip și de evoluție. În cancerul pulmonar, investigarea simptomelor neurologice nu trebuie amânată, pentru că poate schimba rapid strategia de tratament. Evaluarea completă permite alegerea intervențiilor potrivite, de la radioterapie și tratamente sistemice până la alte opțiuni, conform recomandării medicului.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
„Ziua demisiei”. Miniștrii PSD nu participă la ședința de Guvern și...
profimedia-0975326545
Diana Șoșoacă ar putea fi anchetată în România. Comisia din...
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
Listă a țărilor „neascultătoare și cuminți”: administrația Trump...
salajanu
Dosarul baronilor locali din CJ Sălaj și Bistrița-Năsăud. Dinu Iancu...
Ultimele știri
Vizită surpriză la Kiev: Prinţul Harry ajunge în Ucraina pentru două zile
Spionul moldovean Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciilor de Informații și Securitate din Moldova, va fi extrădat mâine
Daniel Dăianu, despre impozitul progresiv: „Argumentele că echitabilă este cota unică mi se par ridicole”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, adevărul din spatele aparițiilor perfecte: „Mi se pare foarte dificil”
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ceasuri de lux pentru tot lotul FCSB, deși joacă în play-out!
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a ”făcut o gafă de proporții și a confirmat relația”, Cristi Chivu a ”comis-o” iar în direct...
Pro FM
Lora, mesaj tranșant despre presiunea de a avea copii: „Jos labele de pe uterul meu!”
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
După cât timp de la depunerea dosarului primești prima pensie? Întârzierile sunt de luni de zile. De ce?
Digi FM
Ortodocşii îl sărbătoresc joi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Ce e bine să faci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment