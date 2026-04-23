Ce înseamnă extinderea bolii oncologice la nivel cerebral

În unele forme de cancer, boala se poate răspândi dincolo de organul în care s-a format, iar creierul este una dintre localizările care schimbă rapid atât prognosticul, cât și strategia de tratament. Depistarea acestor extensii se bazează pe investigații imagistice și pe evaluarea atentă a evoluției bolii, pentru a decide la timp intervențiile potrivite. Aflăm mai mult despre metastazele cerebrale de la Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie.

În multe cazuri, pot apărea manifestări precum dureri de cap noi sau mai intense, tulburări de echilibru, slăbiciune pe o parte a corpului sau crize convulsive. Metastazele cerebrale sunt o posibilă explicație atunci când un cancer se răspândește la nivelul creierului. Diagnosticul se bazează de regulă pe imagistică, în special RMN, care arată numărul, dimensiunea și localizarea leziunilor. La pacienții cu metastaze cerebrale, planul terapeutic este stabilit de echipa oncologică multidisciplinară, ținând cont și de controlul bolii din restul organismului.

Pentru unele persoane, boala primară este la nivel pulmonar, iar riscul de afectare cerebrală poate fi relevant în anumite stadii. Cancerul pulmonar este una dintre formele de cancer care se pot asocia cu metastaze la distanță, inclusiv în creier, în funcție de tip și de evoluție. În cancerul pulmonar, investigarea simptomelor neurologice nu trebuie amânată, pentru că poate schimba rapid strategia de tratament. Evaluarea completă permite alegerea intervențiilor potrivite, de la radioterapie și tratamente sistemice până la alte opțiuni, conform recomandării medicului.

