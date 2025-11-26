Ce investigații imagistice sunt esențiale pentru pacientul oncologic

Investigații imagistice la pacientul oncologic sunt fundamentale pentru stabilirea diagnosticului, evaluarea extinderii și monitorizarea răspunsului la tratament. Care sunt investigațiile cel mai des utilizate și când sunt ele recomandate aflăm de la Dr. Adrian Dijmărescu, medic primar radiologie-imagistică medicală.

Examenul RMN 3 Tesla oferă imagini de înaltă rezoluție care permit analiza detaliată a structurilor anatomice și detectarea precoce a leziunilor. Această tehnologie este esențială în evaluarea tumorilor cerebrale, mamare, hepatice sau pelvine, oferind informații precise pentru planificarea tratamentului.

O altă investigație utilizată la pacienții oncologici este examenul PET-CT, care combină imagistica metabolică și cea structurală, identificând activitatea tumorală și eventualele metastaze invizibile la alte metode. Este un instrument indispensabil în stadializare, în evaluarea eficienței terapiei și în depistarea recidivelor. Împreună, aceste investigații permit o abordare terapeutică personalizată.

