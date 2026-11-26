După tratamentul cancerului de prostată, monitorizarea valorilor PSA este esențială pentru evaluarea evoluției bolii. O creștere confirmată a acestui marker poate reprezenta primul semn al revenirii cancerului, chiar înainte de apariția simptomelor sau a unor leziuni vizibile la investigațiile obișnuite. Aflăm mai mult despre recidiva biochimică în cancerul de prostată de la Dr. Florentina Bratu, medic primar oncologie medicală.

Recidiva biochimică în cancerul de prostată reprezintă creșterea PSA după un tratament efectuat cu intenție curativă, conform unor criterii care diferă în funcție de metoda utilizată. După îndepărtarea completă a prostatei, PSA ar trebui să scadă la valori nedetectabile, în timp ce după radioterapie poate rămâne detectabil, fără să indice neapărat persistența cancerului. În recidiva biochimică din cancerul de prostată, medicul urmărește evoluția valorilor PSA și ritmul în care acestea cresc. Aceste informații ajută la estimarea riscului și la stabilirea necesității unor investigații suplimentare.

PET-CT PSMA este o investigație avansată de medicină nucleară care poate identifica leziuni tumorale prin evidențierea unei proteine exprimate în cantitate crescută de multe celule ale cancerului de prostată. Investigația poate localiza recidiva la nivelul regiunii prostatice, al ganglionilor sau în alte organe, inclusiv atunci când leziunile sunt de dimensiuni mici. Prin PET-CT PSMA, medicii pot stabili mai precis extinderea bolii și pot adapta tratamentul, care poate include radioterapie de salvare sau terapii sistemice. Sensibilitatea investigației depinde și de nivelul PSA, astfel încât un rezultat negativ nu exclude complet existența recidivei.

Editor : A.D.V.