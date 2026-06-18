Ce probleme pot pune sarcinile cu gemeni

O sarcină cu doi copii aduce bucurie, dar necesită totodată un nivel ridicat de atenție medicală. Riscurile sunt mai mari decât într-o sarcină unică, iar controalele urmăresc atât creșterea copiilor, cât și starea mamei. Despre sarcina gemelară și despre monitorizarea acesteia aflăm mai mult de la Dr. Emel Nuraltay, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Din punct de vedere medical, sarcina gemelară trebuie evaluată încă de la început în funcție de numărul placentelor și al sacilor amniotici, deoarece aceste detalii influențează urmărirea. Sarcinile cu placentă comună pot avea riscuri specifice și necesită monitorizare mai strânsă. În sarcina gemelară, pot apărea mai frecvent naștere prematură, hipertensiune de sarcină, diabet gestațional sau diferențe de creștere între feți. De aceea, programul de controale și ecografii este adaptat fiecărui caz.

Pe măsură ce sarcina avansează, devine importantă și planificarea momentului și modului în care vor veni copiii pe lume. Nașterea poate fi vaginală sau prin cezariană, în funcție de poziția feților, vârsta gestațională, starea mamei și eventualele complicații. În nașterea gemelară, echipa medicală trebuie să fie pregătită pentru schimbări rapide de conduită, mai ales dacă apar semne de suferință fetală sau travaliu prematur. Decizia finală urmărește siguranța mamei și a ambilor copii.

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Editor : A.D.V.