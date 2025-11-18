Live TV

Ce rol are radioterapia modernă în cancerul de sân

Filip-Calangiu
Dr. Filip Calangiu, medic specialist radioterapie

Radioterapia pentru cancerul de sân joacă un rol central în controlul bolii, reducând riscul de recidivă și protejând totodată țesuturile sănătoase datorită tehnologiilor moderne. Aflăm mai mult despre radioterapia în cancerul mamar de la Dr. Filip Calangiu, medic specialist radioterapie.

Cancerul de sân este o afecțiune complexă care necesită o abordare integrată, de la diagnostic precoce până la tratament personalizat. Factorii de risc includ vârsta, istoricul familial și modificările hormonale, iar depistarea prin mamografie este esențială pentru creșterea șanselor de vindecare. Planul terapeutic la pacientele cu cancer de sân poate combina chirurgia, tratamentul sistemic și radioterapia.

Radioterapia externă utilizează fascicule de energie direcționate cu mare precizie către zona afectată, protejând pielea și structurile adiacente. Tehnicile moderne de radioterapie permit adaptarea dozelor la anatomia fiecărei paciente, reducând efectele secundare și optimizând rezultatele. Evoluțiile tehnologice transformă această modalitate de tratament într-o opțiune tot mai sigură și eficientă.

