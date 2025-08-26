Ce simptome dau ovarele micropolichistice

Ovarele micropolichistice reprezintă un tip de afectare ovariană, în care acestea conțin un număr mare de foliculi de mici dimensiuni, umpluți cu lichid, imaturi și care nu pot elibera un ovocit, ceea ce duce în timp la absența ovulației sau la menstruații neregulate. Cum se stabilește diagnosticul, ce complicații pot apărea și cum se tratează această afecțiune aflăm de la Dr. Cătălin Herghelegiu, medic primar obstetrică-ginecologie.

Femeile cu ovare micropolichistice prezintă așa-numitul sindrom de ovar polichistic, în fapt o asociere de semne și simptome specifice acestei afecțiuni. Primele manifestări clinice apar la pubertate, cu tulburări ale ciclului menstrual precum dismenoreea, menoragia și metroragia, dar și cu elemente de hiperandrogenism. În perioada fertilă, femeia poate prezenta infertilitate, pierderi repetate de sarcină și preeclampsie, în vreme ce la menopauză cresc riscurile cardiovascular și pentru anumite tipuri de cancere.

Dismenoreea, adică termenul medical pentru durere menstruală, este o acuză frecvent întâlnită la femeile cu ovare micropolichistice. Aceasta este resimțită adesea sub forma unor crampe abdominale care apar cu o zi înainte sau în prima zi de sângerare. Această durere poate afecta rutina zilnică a femeilor, uneori împiedicându-le chiar să-și desfășoare activitățile obișnuite. Este indicat, în astfel de situații, ca acestea să se adreseze medicului.

