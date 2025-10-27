Ce soluții există pentru platfus la adult

Piciorul plat este o afecțiune frecvent întâlnită la adult, dar adesea ignorată, cu toate că poate afecta semnificativ postura și mersul, cauzând dureri și oboseală la nivelul picioarelor. Aflăm mai mult despre manifestările afecțiunii și despre opțiunile moderne de tratament de la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie.

Platfusul se caracterizează prin prăbușirea boltei plantare, ceea ce modifică distribuția greutății și solicită excesiv articulațiile. În formele ușoare de picior plat, ortezele și exercițiile pot ameliora simptomele, însă cazurile avansate necesită evaluare ortopedică și, uneori, tratament chirurgical.

Chirurgia piciorului oferă soluții precise pentru corectarea deformărilor, restabilind funcția normală și alinierea articulațiilor. Procedurile moderne, minim invazive, asigură recuperare rapidă și reintegrare completă în activitățile zilnice.

