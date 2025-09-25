Live TV

Ce soluții există pentru prezervarea fertilității

Data publicării:
Dr. Lucia Luchian

Din diverse motive medicale sau din rațiuni personale, unele persoane sunt nevoite să apeleze la proceduri de prezervare a fertilității. Ce sunt acestea, când sunt recomandate și cum sunt realizate aflăm de la Dr. Lucia Luchian, medic primar obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată.

Prezervarea fertilității reprezintă ansamblul de metode medicale prin care bărbații și femeile își pot păstra șansa de a avea copii în viitor, chiar și în situații care le-ar putea compromite funcția reproductivă, precum tratamente oncologice, afecțiuni cronice sau amânarea planurilor familiale din motive personale. Tehnici precum crioconservarea ovocitelor, a spermei sau a embrionilor permit protejarea materialului genetic în condiții optime, oferind siguranța unei opțiuni reale de concepție atunci când momentul va fi favorabil, printr-o procedură FIV.

Fertilizarea in vitro (FIV) este una dintre cele mai avansate tehnici de reproducere asistată, destinată cuplurilor care nu reușesc să obțină o sarcină pe cale naturală. Procedura presupune prelevarea ovocitelor, fertilizarea lor în laborator cu spermatozoizi și transferul embrionilor în uter, sub supraveghere medicală atentă. Dezvoltarea tehnologiilor moderne a crescut semnificativ șansele de succes ale FIV, iar personalizarea tratamentului în funcție de profilul fiecărui cuplu permite abordări adaptate, menite să ofere cea mai bună perspectivă de a deveni părinți.

Te-ar putea interesa și:
nou-nascut la spital
„Cel mai bătrân bebeluș” din lume s-a născut dintr-un embrion congelat în 1994: „E chiar greu de crezut”
Centrul_FIV_Sanador (2)
Ce metode există pentru obținerea unei sarcini, când aceasta nu apare spontan
clinica fertilitate fertilizare in vitro coreea de sud
Clinicile de fertilitate sunt tot mai solicitate în țara cu cea mai scăzută natalitate. „Cu programare, am așteptat peste 3 ore”
embrioni fertilizare in vitro
Ceasul biologic al bărbaților, legat de avorturile spontane în cazul fertilizării in vitro
Naștere
O văduva ucraineană a născut un fiu conceput prin fertilizare in vitro după moartea soțului pe front
