Ce soluții există pentru prezervarea fertilității

Din diverse motive medicale sau din rațiuni personale, unele persoane sunt nevoite să apeleze la proceduri de prezervare a fertilității. Ce sunt acestea, când sunt recomandate și cum sunt realizate aflăm de la Dr. Lucia Luchian, medic primar obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată.

Prezervarea fertilității reprezintă ansamblul de metode medicale prin care bărbații și femeile își pot păstra șansa de a avea copii în viitor, chiar și în situații care le-ar putea compromite funcția reproductivă, precum tratamente oncologice, afecțiuni cronice sau amânarea planurilor familiale din motive personale. Tehnici precum crioconservarea ovocitelor, a spermei sau a embrionilor permit protejarea materialului genetic în condiții optime, oferind siguranța unei opțiuni reale de concepție atunci când momentul va fi favorabil, printr-o procedură FIV.

Fertilizarea in vitro (FIV) este una dintre cele mai avansate tehnici de reproducere asistată, destinată cuplurilor care nu reușesc să obțină o sarcină pe cale naturală. Procedura presupune prelevarea ovocitelor, fertilizarea lor în laborator cu spermatozoizi și transferul embrionilor în uter, sub supraveghere medicală atentă. Dezvoltarea tehnologiilor moderne a crescut semnificativ șansele de succes ale FIV, iar personalizarea tratamentului în funcție de profilul fiecărui cuplu permite abordări adaptate, menite să ofere cea mai bună perspectivă de a deveni părinți.

