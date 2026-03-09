Live TV

Ce teste genetice se fac la pacienții cu cancer

Data publicării:
dr. viorica radoi

În oncologie, același diagnostic de cancer poate ascunde boli diferite din punct de vedere biologic, cu răspunsuri diferite la tratament. De aceea, tot mai des, deciziile terapeutice se bazează pe caracteristicile tumorii și, uneori, pe predispoziția genetică a pacientului. Despre rolul testării genetice la pacienții cu cancer aflăm mai mult de la Conf. Dr. Viorica Rădoi, medic primar genetică medicală.

Testarea genetică pentru cancer include două tipuri de teste: germinale, care caută mutații ce cresc riscul de cancer și pot fi relevante pentru pacient și pentru familia acestuia, și somatice, care identifică modificările apărute în celulele canceroase deja identificate. În practică, prin testare genetică pentru cancer poate fi ghidată alegerea unor terapii țintite, estimarea prognosticului și strategia de monitorizare. Interpretarea rezultatelor necesită context clinic și, frecvent, consiliere genetică, deoarece nu orice variantă genetică are semnificație clară.

Testele imunohistochimice sunt analize realizate pe țesut tumoral, care detectează expresia anumitor proteine și ajută la clasificarea tumorii și la estimarea probabilității de răspuns la tratament. În multe cancere, testele IHC sunt o etapă standard a diagnosticului anatomopatologic, pentru a confirma originea tumorii sau pentru a identifica biomarkeri cu relevanță terapeutică. De exemplu, pot orienta către necesitatea unor teste suplimentare sau pot susține direct alegerea unui tratament. În acest fel, testarea IHC devin o punte practică între biopsie și decizia terapeutică.

