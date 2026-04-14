Ce trebuie să faci după o intervenție urologică modernă

Intervențiile urologice minim invazive au redus semnificativ traumatismul operator și au scurtat recuperarea pacienților, dar perioada de după procedură rămâne importantă pentru prevenirea complicațiilor. În urologie, recomandările sunt adesea simple, însă trebuie urmate riguros. Aflăm mai mult despre recuperarea după intervențiile urologice minim invazive de la Dr. Bogdan Pârlițeanu, medic primar urologie.

Ureteroscopia este o procedură endoscopică prin care se explorează ureterul și, adesea, se tratează calculii, fără incizii externe. După ureteroscopie, pot apărea disconfort la urinare, urinări frecvente, urină ușor roz sau durere de tip colicativ, mai ales dacă a fost montat un stent ureteral. Hidratarea, tratamentul prescris de medic și evitarea efortului intens în primele zile sunt măsuri utile, ce trebuie respectate. Semnele care impun reevaluare sunt febra, durerea severă persistentă sau imposibilitatea de a urina.

Chirurgia robotică în urologie poate fi folosită în intervenții complexe, unde precizia și gesturile fine sunt importante. După chirurgia robotică, recuperarea este de regulă mai rapidă decât după chirurgia deschisă, însă restricțiile și monitorizarea depind de tipul intervenției și de particularitățile pacientului. Mobilizarea precoce, controlul durerii și respectarea indicațiilor privind alimentația și îngrijirea plăgilor mici sunt esențiale. În chirurgia robotică, urmărirea postoperatorie include și evaluarea funcțiilor afectate de intervenție, acolo unde este relevant.

