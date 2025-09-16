Ce trebuie să știm despre albirea dentară

Albirea dentară este o procedură prin care, de cele mai multe ori, se obține o intensificare a culorii naturale a dinților, nu o schimbare a culorii naturale a acestora. Despre cum se realizează această procedură și ce rezultate se pot obține aflăm mai mult de la Dr. Georgiana Dragomir, medic specialist parodontologie.

Albirea dentară este una dintre cele mai solicitate proceduri stomatologice, deoarece redă dinților un aspect luminos și sănătos, contribuind la încrederea și stima de sine a pacientului. Realizate în cabinetul stomatologic, sub supravegherea medicului, procedurile de albire dentară utilizează metode moderne, sigure și eficiente, care respectă structura smalțului și oferă rezultate vizibile într-un timp scurt.

Dincolo de componenta estetică, îngrijirea regulată a danturii, care poate include și albirea dentară, are un rol esențial în a menține sănătatea gingiilor și a preveni boala parodontală. Vizitele periodice la medicul stomatolog, igienizările profesionale și tratamentele personalizate nu doar îmbunătățesc aspectul zâmbetului, ci și reduc semnificativ riscul apariției inflamațiilor și complicațiilor care pot afecta pe termen lung sănătatea orală.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

