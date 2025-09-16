Live TV

Ce trebuie să știm despre albirea dentară

Data publicării:
georgiana dragomir

Albirea dentară este o procedură prin care, de cele mai multe ori, se obține o intensificare a culorii naturale a dinților, nu o schimbare a culorii naturale a acestora. Despre cum se realizează această procedură și ce rezultate se pot obține aflăm mai mult de la Dr. Georgiana Dragomir, medic specialist parodontologie.

Albirea dentară este una dintre cele mai solicitate proceduri stomatologice, deoarece redă dinților un aspect luminos și sănătos, contribuind la încrederea și stima de sine a pacientului. Realizate în cabinetul stomatologic, sub supravegherea medicului, procedurile de albire dentară utilizează metode moderne, sigure și eficiente, care respectă structura smalțului și oferă rezultate vizibile într-un timp scurt.

Dincolo de componenta estetică, îngrijirea regulată a danturii, care poate include și albirea dentară, are un rol esențial în a menține sănătatea gingiilor și a preveni boala parodontală. Vizitele periodice la medicul stomatolog, igienizările profesionale și tratamentele personalizate nu doar îmbunătățesc aspectul zâmbetului, ci și reduc semnificativ riscul apariției inflamațiilor și complicațiilor care pot afecta pe termen lung sănătatea orală.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
4
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polițe RCA de la 1 iulie 2025. Foto Profi Media Images
Categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri, după ridicarea...
Procurorul general Alex Florenţa
Procurorul general: România- ţinta unor campanii cu atacuri...
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Câți români cred că este posibil ca Rusia să atace România (sondaj)
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Zelenski: Putin testează NATO cu incursiunile de drone. Ce alt mesaj...
Ultimele știri
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat, văzut de procurori drept „autor”
Fritz le cere partidelor din coaliție să cedeze către USR 20% din posturile numite politic. „Este un proces mai greu, mai ales la PSD”
Dominic Fritz, despre măsurile economice anunțate de PSD: „Nu e semn de maturitate politică. Deficitul a explodat cu PSD la guvernare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă la pensie un colonel MAI, un ofițer sau un subofițer în 2025
Digi FM
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o...
Digi Sport
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”