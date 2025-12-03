Live TV

Ce trebuie știut despre nașterea în urgență

Data publicării:
Dr. Laura Neacșu

Nașterea în urgență survine în situațiile în care travaliul evoluează imprevizibil sau apar complicații acute care necesită intervenția rapidă a echipei medicale. Aflăm mai mult despre aceste situații și cum se produce nașterea în urgență de la Dr. Laura Neacșu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Nașterea este un proces fiziologic complex, influențat de starea mamei, evoluția sarcinii și particularitățile fiecărui făt. Monitorizarea atentă în perioada perinatală permite identificarea precoce a factorilor de risc și intervenția la momentul oportun. În cele mai multe cazuri, procesul de naștere decurge normal, dar necesită supraveghere continuă pentru siguranța mamei și a copilului.

Urgențele obstetricale includ situații precum hemoragia, suferința fetală acută, preeclampsia severă sau travaliul precipitat, toate necesitând decizii rapide și precise. Managementul modern pentru urgențe la naștere implică protocoale bine stabilite și echipe pregătite pentru intervenții imediate, fie prin naștere asistată, fie prin operație cezariană de urgență. Promptitudinea acestor măsuri este esențială pentru prevenirea complicațiilor materne și neonatale.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
3
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digi Sport
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ana_Chioveanu
Ce sunt contracțiile false
Prof. Univ. Dr. Peltecu
Progrese în chirurgia ginecologică oncologică Interviu cu Prof. Univ. Dr. Gheorghe Peltecu, medic primar obstetrică-ginecologie
chirurgie_robotica_sanador
Cum pot fi tratate minim invaziv, chiar și fără incizii, afecțiunile ginecologice?
femeie insarcinata
Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, trimis în judecată după ce o femeie pe care o operase pentru avort a fost aproape de moarte
spitalul municipal urziceni intrare
Cazul revoltător de la Urziceni: Directoarea spitalului a fost dată afară din PNL. Primarul rasist este încă membru
Recomandările redacţiei
Imagine cu Barajul Palatinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au...
BUCURESTI - ALEGERI LOCALE 2025 - ORLANDO TEODOROVICI - DEPUNERE
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei
pacient in patul de spital
Pacientă cu cancer, lăsată singură în ultimele zile de viață...
Caz cutremurător în Dolj. Un copil de 10 ani ar fi fost violat de...
Ultimele știri
Șeful NATO ia în derâdere amenințarea lui Putin cu războiul în Europa: L-am văzut în haine militare, dar fără a fi pe front, ci departe
Biserica Suediei lansează un avertisment asupra „călugărițelor” pro-Putin care strâng fonduri pentru războiul Rusiei
Federica Mogherini și un diplomat de rang înalt al UE, acuzați de fraudă și corupție, eliberați din arest: „Nu prezintă risc de fugă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie te provoacă să fii brutal de sincer cu tine însuți. Patru zodii vor fi forțate să ia decizii...
Cancan
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Fanatik.ro
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru...
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Ce înseamnă COP și SCOP la pompele de căldură. Valorile care îți arată cât vei plăti iarna
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Pro FM
Alexandra Stan, agresată într-o altă relație după scandalul cu managerul Marcel Prodan: „M-a dat afară din...
Film Now
Noi detalii despre divorțul dintre Channing Tatum și Jenna Dewan. Cum își împart banii acumulați în timpul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Imaginea dragostei. Romanticii Catherine Zeta Jones și Michael Douglas fac furori pe Instagram: „Adorabili”
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...