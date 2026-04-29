Ce trebuie știut înainte de o intervenție majoră la sân

Data publicării:
dr Cristina Lazar

În cancerul de sân, tratamentul chirurgical nu înseamnă automat aceeași operație pentru toate pacientele. Alegerea depinde de dimensiunea și localizarea tumorii, de extensie, de preferințe și de planul complet de tratament. Când este recomandată mastectomia aflăm de la Dr. Cristina Lazăr, medic specialist chirurgie generală.

În multe cazuri, există opțiuni de chirurgie conservatoare, dar nu întotdeauna sunt potrivite. Cancerul de sân poate necesita mastectomie atunci când tumora este extinsă, există mai multe focare neoplazice sau când nu se pot obține margini de siguranță prin chirurgie conservatoare. Decizia integrează și tratamentele complementare, precum radioterapia și tratamentele sistemice, conform recomandării medicului. Discuția cu pacientele trebuie să includă și perspectiva reconstructivă, atunci când este posibil și dorit.

Pentru unele paciente cu cancer de sân, operația este parte dintr-un plan în etape, care include și reconstrucție imediată sau ulterioară. După intervenția chirurgicală urmează partea care face diferența pe termen lung: tratamentul complet și urmărirea corectă. În cancerul de sân, pot fi recomandate radioterapia și tratamentele medicamentoase, în funcție de caracteristicile tumorii și de riscul de recidivă, conform recomandării medicului. La fel de importantă este recuperarea, cu reluarea treptată a mobilității brațului, controlul simptomelor și sprijin pentru revenirea la viața de zi cu zi.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

