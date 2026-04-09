Ce urgențe pot apărea de sărbători

Sărbătorile aduc schimbări de program, eforturi diverse, stres, mese copioase și, uneori, consum crescut de alcool, ceea ce poate precipita probleme acute de sănătate. Pentru persoanele cu boli cronice, această perioadă poate fi un factor de risc suplimentar, mai ales dacă tratamentul este neglijat. Aflăm mai mult despre urgențele ce apar în perioada sărbătorilor de la Dr. Cristian Pandrea, medic primar medicină de urgență.

Urgențele cardiovasculare pot include creșteri semnificative ale tensiunii arteriale, aritmii, angină sau infarct, uneori precipitate de stres, frig, efort sau excese alimentare. La pacienții cu urgențe cardiovasculare, semnele care impun accesarea sistemului de urgență includ durerea toracică persistentă, dificultățile de respirație, lipotimia, slăbiciunea bruscă pe o parte a corpului sau tulburările de vorbire. Respectarea tratamentului și evitarea exceselor au un rol preventiv real, mai ales la persoanele cunoscute cu boli cronice. Evaluarea rapidă este esențială, deoarece timpul influențează direct prognosticul în multe urgențe cardiace.

Urgențele digestive sunt frecvent legate de indigestie severă, colecistită, pancreatită acută, hemoragii digestive sau exacerbarea unor boli existente. În caz de urgențe digestive, semnele de alarmă includ durere abdominală intensă, febră, vărsături persistente, scaun negru sau cu sânge și deshidratare. Consumul excesiv de alcool și mesele foarte grase pot crește riscul anumitor episoade acute, în special la persoane cu afecțiuni preexistente. Intervenția medicală timpurie poate preveni complicații și spitalizări prelungite.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

