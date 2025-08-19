Live TV

Chirurgia minim invazivă a ficatului

dr_ionut_dudus

Intervențiile chirurgicale care vizează ficatul sunt unele dintre cele mai complexe din chirurgia generală, datorită anatomiei speciale a acestui organ vital și dublei vascularizații a ficatului. Este important de știut însă că, în prezent, după o pregătire specială, medicii pot efectua intervenții de chirurgie hepatică prin metode minim invazive. Cum și pentru ce afecțiuni aflăm de la Dr. Ionuț Duduș, medic primar chirurgie generală.

Pentru o intervenție de chirurgie hepatică, diferența dintre abordul minim invaziv și cel clasic, prin operație deschisă, este foarte mare. Pe lângă faptul că inciziile largi sunt înlocuite de câteva incizii foarte mici, traumatismul operator este foarte mult redus, adăugând totodată un nivel suplimentar de precizie și siguranță pentru pacient. Astfel, recuperarea este cu mult mai rapidă, pacientul necesitând o perioadă mult mai scurtă de internare în terapia intensivă.

Principalele căi de abord minim invaziv pentru chirurgia hepato-bilio-pancreatică sunt reprezentate de laparoscopie și de chirurgia robotică. Sunt necesare însă echipamente și tehnologii moderne, precum laparoscopia 3D sau laparoscopia asistată robotic, pentru a asigura o vedere intraoperatorie foarte bună, necesară pentru astfel de operații de mare finețe. Prin chirurgie hepatică minim invazivă se poate face inclusiv recoltarea unui lob hepatic în vederea transplantului de la donator viu.

