Chirurgia modernă în cancerul de rect: precizie ridicată și eficiență dovedită

Tratamentul chirurgical al cancerului de rect urmărește îndepărtarea completă a tumorii, păstrând pe cât posibil funcțiile normale ale aparatului digestiv. Cum este realizat modern tratamentul minim invaziv al cancerului de rect și cu ce beneficii aflăm de la Dr. Bogdan Marțian, medic primar chirurgie generală.

Cancerul colorectal este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oncologice, cu incidență crescută după vârsta de 50 de ani. Depistarea prin colonoscopie permite identificarea leziunilor precanceroase și tratamentul lor precoce, prevenind transformarea malignă.

Chirurgia robotică pentru cancerul de rect oferă o precizie superioară și o vizualizare tridimensională a structurilor, permițând excizia completă a tumorii cu minimă afectare a țesuturilor sănătoase. Intervenția prin chirurgie robotică reduce pierderea de sânge și durerea postoperatorie și accelerează recuperarea, reprezentând standardul modern de tratament în chirurgia colorectală, mai ales în localizările rectale joase.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.