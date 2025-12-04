Chirurgia robotică pentru protezarea genunchiului

Chirurgia robotică în ortopedie reprezintă o revoluție tehnologică, oferind precizie superioară în planificarea și execuția intervențiilor articulare complexe. Aflăm mai mult despre rolul chirurgiei robotice în realizarea unor proceduri complexe precum artroplastiile de șold sau de genunchi de la Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie.

Chirurgia ortopedică a evoluat semnificativ prin integrarea tehnologiilor asistate digital, care permit alinierea perfectă a protezelor și reducerea complicațiilor. Procedurile sunt adaptate fiecărui pacient, pe baza imaginilor preoperatorii și a analizei detaliate a biomecanicii articulare. Recuperarea este, de regulă, mai rapidă, iar durerea postoperatorie mai redusă.

Proteza de genunchi este una dintre intervențiile cel mai frecvent realizate cu ajutorul sistemelor robotice, deoarece necesită o poziționare extrem de precisă pentru a oferi stabilitate și durabilitate. Tehnologia robotică optimizează fiecare etapă, de la pregătirea suprafețelor articulare până la fixarea componentelor protezei. Rezultatele sunt predictibile, iar satisfacția pacienților este semnificativ crescută în comparație cu tehnicile tradiționale.

