Chirurgie de mare anvergură pentru metastazele hepatice

Data publicării:
dr Dragos Romanescu

Metastazele hepatice, adică diseminările de la nivelul ficatului ale unor cancere cu alte localizări, apar mai frecvent în cancerul colorectal, cancerul de sân, cancerul pulmonar și cel pancreatic, dar nu numai. Cum se stabilește diagnosticul, ce opțiuni de tratament există și ce rol joacă chirurgia hepatică aflăm de la Dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generală.

Pacienții cu metastaze hepatice prezintă semne și simptome specifice târziu în evoluția afectării ficatului. Pe lângă semnele generale, precum scăderea în greutate și reducerea apetitului, care pot fi cauzate și de tumora primară, pot apărea urine de culoare închisă, icter, greață și vărsături, dar și durere în partea superioară a abdomenului și chiar o umflătură palpabilă în partea dreaptă a abdomenului, imediat sub coaste.

Există mai multe opțiuni de tratament, a căror alegere depinde de stadiul bolii primare, precum și de localizarea și numărul metastazelor, dar și de starea generală de sănătate a pacientului. În cazul unui cancer de colon, de pildă, intervenția chirurgicală asupra tumorii primare poate fi însoțită de rezecția metastazelor hepatice. Decizia terapeutică este însă întotdeauna personalizată, luând în calcul investigațiile imagistice amănunțite și rezultatele de la investigațiile recomandate pentru evaluarea fiecărui pacient.

