Complicațiile inflamației colonului care pot necesita operație

Inflamația diverticulilor colonici poate provoca durere abdominală intensă, febră și modificări ale tranzitului intestinal. În formele complicate, infecția se poate extinde dincolo de peretele colonului, iar tratamentul trebuie adaptat rapid pentru a preveni consecințele severe. Aflăm mai mult despre tratamentul diverticulitei acute complicate de la Dr. Răzvan Stavri, medic primar chirurgie generală.

Diverticulita apare atunci când unul sau mai mulți diverticuli, mici formațiuni ale peretelui colonului, se inflamează. Boala afectează frecvent colonul sigmoid și poate provoca durere în partea stângă a abdomenului, febră și sensibilitate abdominală. În diverticulita acută complicată pot apărea abcese, perforație, peritonită, fistule sau îngustări ale colonului, situații care necesită evaluare de urgență. Examinarea CT permite stabilirea extinderii inflamației și identificarea complicațiilor care influențează alegerea tratamentului.

În formele complicate, chirurgia colorectală are un rol important atunci când infecția nu poate fi controlată prin tratament medicamentos sau drenaj ori când apare peritonita generalizată. Unele abcese pot fi tratate prin antibiotice și drenaj percutanat, fără operație imediată, dacă starea pacientului permite. În chirurgia colorectală, intervenția poate presupune îndepărtarea segmentului de colon afectat și refacerea continuității intestinale sau, în cazurile severe, realizarea temporară a unei stome. Alegerea procedurii depinde de gravitatea complicațiilor, de starea generală a pacientului și de amploarea infecției.

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Editor : A.D.V.