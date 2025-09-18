Cum acordăm primul ajutor pentru traumatisme

Traumatismele sunt afecțiuni foarte frecvent întâlnite și pot afecta persoanele de orice vârstă. În aceste situații, este foarte important să știm ce trebuie să facem, cum procedăm, dar și ce să nu facem, pentru a nu agrava lucrurile. Aflăm mai mult despre primul ajutor în traumatisme de la Dr. Cristian Pandrea, medic primar medicină de urgență.

Traumatismele pot apărea în contexte variate, de la accidente casnice sau sportive, până la accidente rutiere sau de muncă, și necesită adesea o intervenție rapidă pentru a preveni complicațiile. Primul ajutor pentru traumatisme acordat prompt și corect este esențial. Acesta include evaluarea stării generale a victimei, asigurarea respirației și a circulației, oprirea eventualelor hemoragii și imobilizarea zonei afectate. Măsurile simple, aplicate corect în primele minute, pot face diferența dintre o evoluție favorabilă și apariția unor leziuni severe.

Dintre leziunile produse accidental, situații deosebit de grave sunt traumatismele la coloană, întrucât pot afecta nu doar structura osoasă, ci și măduva spinării, cu risc de paralizie sau de disfuncții permanente. În astfel de cazuri, primul ajutor presupune evitarea oricărei mișcări bruște și imobilizarea imediată a coloanei, până la intervenția echipajului medical specializat. Transportul necorespunzător poate agrava leziunile, de aceea este important ca persoana rănită să fie evaluată și tratată exclusiv de personalul medical.

